Yangel Herrera tras anotar su primer gol con la Real Sociedad: "Tenía muchas ganas"

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Yangel Herrera se ha abierto ante los medios de comunicación para repasar su actualidad deportiva en la Real Sociedad, reflexionando sobre el duro camino recorrido tras dejar atrás las lesiones que lastraron su rendimiento la temporada pasada y expresando la enorme felicidad que le supuso estrenarse como goleador con la camiseta txuri-urdin.

El paso de los meses ha curado las heridas físicas y emocionales de un centrocampista que hoy sonríe sobre el terreno de juego. Tras anotar un gol clave en la última jornada a domicilio frente al Elche, el criollo valoró el esfuerzo mental y el respaldo institucional que recibió cuando peor lo pasaba.

“En lo personal estoy feliz. Juego y disfruto. El año pasado tuve sufrimiento. Ahora estoy muy feliz dentro del campo. Empezar jugando es muy valioso. Ojalá se mantenga. Sabía que podía rendir. El equipo me dio mucho el año pasado. Cuando estás jodido, sabes quién está de tu lado. El club puso mucho de su parte”, reconoció.

"Me gusta marcar"

La anotación conseguida ante el conjunto ilicitano no solo sirvió para inclinar la balanza en un territorio siempre hostil, sino que representó la culminación de un sueño largamente acariciado desde su llegada a San Sebastián.

“Tenía muchas ganas marcar mi primer gol con esta camiseta. Gracias a Dios ayudó a sumar los primeros puntos como visitante. Siempre imaginaba marcar mi primer gol aquí. Me gusta marcar”, confesó.

Con la confianza recuperada, la continuidad en el once inicial asegurada y el olfato goleador activado, Yangel Herrera se proyecta como una de las piezas angulares del proyecto de la Real Sociedad para esta campaña.