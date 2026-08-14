Jesús Ramírez debuta con gol en la Primera División de Turquía

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El delantero venezolano Jesús Ramírez no pudo tener una mejor carta de presentación en la Primera División de Turquía. Cabe destacar, que el contrato del criollo es hasta 2029 con opción a una temporada más.

En su estreno oficial con la camiseta del Çorum FK, el atacante criollo se lució al marcar un verdadero golazo en condición de visitante frente a un gigante del país como el Galatasaray, en un encuentro que finalizó con un emocionante empate a dos goles (2-2).

"Chucho" Ramírez supo leer a la perfección un error en la última línea defensiva del conjunto local, ganándole la partida en el cuerpo a cuerpo al central colombiano Davinson Sánchez para definir con categoría y poner momentáneamente el 1-2 a favor de su equipo.

"Chucho" sigue dulce con el gol

Dicha actuación en su primer compromiso refleja la jerarquía con la que el ariete aterriza en este nuevo reto profesional, donde por el momento, parte como el líder en el ataque.

Tras su destacado paso por el Nacional de Portugal, donde se consagró como una figura reconocida dentro de la institución al ser el tercer máximo goleador en la historia (73 partidos, 39 goles y dos asistencias), Jesús Ramírez busca replicar ese mismo respeto y cuota goleadora en Turquía.

Por ahora, el delantero Vinotinto ha dejado claro que su olfato anotador se mantiene intacto y que está listo para ser protagonista en esta nueva aventura en su carrera.