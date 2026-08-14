Telasco Segovia y el Inter Miami vuelven a mandar ayuda a Venezuela

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A través de una iniciativa impulsada junto a la Fundación del Inter Miami CF y la organización Global Empowerment Mission (GEM), Telasco Segovia decidió sortear una camiseta de edición firmada por todo el primer equipo, con el objetivo de recaudar fondos para los venezolanos afectados por los trágicos sismos.

A pesar de que las semanas han transcurrido desde la catástrofe que sacudió a diversas comunidades del país, la realidad humanitaria y económica sigue exigiendo el apoyo constante de la diáspora y de figuras públicas comprometidas.

"Ya ha pasado mucho tiempo desde la desgracia de nuestro país, pero Venezuela sigue necesitando nuestra ayuda. La Fundación de Inter Miami sigue enviando insumos a las personas que más lo necesitan en Venezuela", expresó Segovia.

El jugador destacó la importancia de utilizar su vitrina en el fútbol internacional para sumar esfuerzos: "Gracias a eso, decidí regalar una franela que es edición limitada, firmada por todo el equipo y tendrá una dedicatoria muy especial por mí. Hago esto para seguir ayudando a Venezuela en lo que pueda".

¿Cómo unirse a la causa?

Desde la institución de Florida se ha recordado a la afición la importancia de colaborar en esta campaña solidaria. Mediante las plataformas oficiales, se invita a los seguidores a participar:

"Dona por una oportunidad de ganar una camiseta edición especial de Venezuela de Inter Miami CF firmada por el primer equipo, en apoyo a los esfuerzos humanitarios de Global Empowerment Mission", explican en el comunicado del club.

Con gestos de esta magnitud, Telasco Segovia demuestra que el sentido de pertenencia y el amor por la tricolor se mantienen intactos, convirtiendo su éxito en el balompié internacional en un puente de esperanza para los más necesitados en Venezuela.