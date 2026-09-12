Delantero Vinotinto vuelve a celebrar con un doblete en Turquía

Jesús Ramírez dejó atrás los encuentros de sequía que siguieron a su fulcante debut y este fin de semana se erigió como la gran figura del Çorum FK, despachándose con un doblete que encarriló la contundente victoria por 1-5 ante Samsunspor por la quinta fecha de la Superliga Turca.

Tras su llegada al club durante el último mercado de fichajes, el atacante criollo había demostrado su valía desde el primer instante al marcar en su presentación oficial. Sin embargo, los siguientes compromisos trajeron consigo una sequía de cara al arco que supo sobrellevar con constancia.

La recompensa llegó por partida doble. Con movimientos letales dentro del área y una lectura impecable del juego ofensivo, firmó dos anotaciones de alta factura que desarticularon por completo a la defensa rival, encendiendo la alegría en el banquillo y devolviéndole la confianza plena a su olfato anotador.

Números positivos en el inicio de temporada

Con esta exhibición goleadora, el rendimiento global del delantero de la Vinotinto en el fútbol turco adquiere tintes muy ilusionantes.

Tras apenas cinco partidos disputados en la presente campaña, Jesús Ramírez acumula ya tres goles y una asistencia, números que reafirman su rol como la gran referencia ofensiva del equipo (titular en todos los partidos).

El ariete venezolano continúa consolidando su evolución internacional, consolidándose como una de las cartas de gol más fiables para los retos venideros tanto a nivel de clubes como en la órbita de la selección nacional.