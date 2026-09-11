¿Qué pasa con el Vinotinto Keiber Lamadrid en el West Ham?

El West Ham United anunció su lista de convocados para disputar la séptima fecha de la EFL Championship, arrojando una ausencia que no ha pasado desapercibida.

Keiber Lamadrid quedó fuera del listado definitivo para el compromiso frente al Wrexham FC, evidenciando una preocupante pérdida de regularidad en este inicio de temporada.

El extremo criollo de 22 años aterrizó en el fútbol inglés a mitad de la temporada pasada procedente del Deportivo La Guaira. En sus primeros meses, el atacante dejó destellos interesantes en la categoría Sub-21 (un gol y una asistencia) y cumplió el sueño de debutar con el primer equipo en la FA Cup.

Sin embargo, el infortunio deportivo acompañó al club en el plano colectivo con el descenso de categoría. Pese a ello, la directiva de los "Hammers" apostó firmemente por su continuidad al ejecutar la opción de compra estipulada en su contrato.

Arranque sin continuidad

La pretemporada pintaba favorable con titularidades consecutivas, pero una lesión en la rodilla frenó en seco su adaptación y le restó terreno en la rotación.

Tras perderse el debut liguero y aguardar en el banquillo durante la segunda jornada, Keiber Lamadrid tuvo minutos como titular en la EFL Cup disputando 59 minutos, pero su presencia en el campeonato doméstico se ha reducido a una única aparición ingresando desde el banquillo ante el Wolves en los cuatro juegos posteriores.

Números de Lamadrid esta temporada

La reciente decisión del técnico Nuno Espírito Santo de marginarle de la convocatoria agudiza un escenario complejo. Ante la urgencia de sumar rodaje y consolidar su adaptación al exigente balompié británico, en el horizonte comienza a barajarse la posibilidad de una salida en calidad de cedido si la situación no cambia.

Los seguidores de la Vinotinto confían en la resiliencia del joven atacante para superar este bache y ganarse el sitio que su talento demanda.