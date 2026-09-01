Keiber Lamadrid hace su estreno con el West Ham en la Championship

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El West Ham United encontró por fin la senda de la victoria en el arranque de la temporada en el fútbol inglés. En la cuarta jornada de la Championship, los "Hammers" se impusieron por 4-2 al Wolves, resultado que les otorga su primer triunfo en el curso, totalizando cinco puntos que los ubican provisionalmente en la undécima posición.

Más allá de la trascendencia de los tres puntos para el club londinense, el encuentro tuvo un significado muy especial para la afición y el deporte venezolano. El extremo Keiber Lamadrid concretó su estreno oficial en la Championship con la camiseta del West Ham.

Aunque el joven atacante ya había tenido la oportunidad de ver minutos oficiales en la EFL Cup, este debut en la Segunda División de Inglaterra representa un paso gigante en su consolidación en el fútbol europeo.

Hace historia en Inglaterra

Cabe destacar, que con este debut oficial, se convierte en el cuarto venezolano en la historia que ve minutos en la Championship, después de Fernando Amorebieta, Fernando de Ornelas y Giovanni Savarese.

El camino del Vinotinto en el fútbol inglés ha estado marcado por la perseverancia. La temporada pasada, el criollo debutó oficialmente en la FA Cup y disputó tres encuentros con el equipo Sub-21 en la Premier League 2, dejando un saldo positivo de un gol y una asistencia.

Tras superar satisfactoriamente su proceso de recuperación de una lesión en la rodilla, Keiber Lamadrid encara una oportunidad dorada para ganarse un lugar definitivo en la dinámica del primer equipo y demostrar todo su potencial en el exigente balompié británico.