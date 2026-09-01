El Deportivo La Coruña sorprende en su regreso a LaLiga Española

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Bajo la presidencia del empresario venezolano Juan Carlos Escotet, el Deportivo La Coruña ha sabido combinar un arranque de temporada positivo, acumulando una victoria y dos empates, con una planificación de fichajes sorpresiva, que rompe con todos los moldes de un equipo recién ascendido a la Primera División.

Más allá de la estabilidad mostrada sobre el césped, la directiva blanquiazul ha sacudido las oficinas del fútbol español con operaciones de gran calado económico y deportivo.

La apuesta por apuntalar la plantilla con talento contrastado, jerarquía internacional y jóvenes promesas globales ha dado como resultado un listado de altas muy llamativo.

Presidente del Deportivo La Coruña - Juan Carlos Escotet

Los fichajes del Deportivo

Leo Román (RCD Mallorca) – 9 millones de euros

Jonathan Asp Jensen (FC Bayern Múnich II) – 6 millones de euros

Bright Ede (Motor Lublin) – 6 millones de euros

Lorenzo Amatucci (Fiorentina) – 2.5 millones de euros

Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) – 1.5 millones de euros

Teun Gijselhart (De Graafschap) – 1 millones de euros

Adama Traoré (West Ham United) – Agente libre

Angeliño (AS Roma) – Cesión

Broche de oro en la recta final

Por si fuera poco este despliegue de incorporaciones de primer nivel, la dirección deportiva comandada se encuentra ultimando los detalles para cerrar dos bombazos en las horas finales del mercado: las llegadas de Marc Casadó y del central uruguayo José María Giménez, movimientos que terminarán de redondear la plantilla.

Con músculo financiero, una gerencia clara y un proyecto deportivo en pleno ascenso, el Deportivo La Coruña vuelve a ilusionar a toda su fiel fanaticada.