Lamine Yamal rompe el silencio y habla sobre Julián Álvarez

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La V Edición de los Premios AFE sirvió de oportunidad para que Lamine Yamal volviera al centro de los reflectores, una vez que fue elegido por segundo año consecutivo como mejor jugador de Primera División y porque en sus declaraciones no huyó de hablar de uno de los nombres del mercado: Julián Álvarez.

En la gala para recibir el galardón, que tiene un valor especial por ser los propios jugadores quienes votan a sus compañeros, la prensa no dudó en traer el tema que sonó muchísimo en el entorno del FC Barcelona, interesado en fichar al delantero argentino e impedido por la postura del Atlético de Madrid, dueño actual de ficha.

El canterano culé quiso restar algo de peso al contexto que no llevó al futbolista a los predios azulgranas, pese al reconocido interés público del club y que solo se vio frenado por la negación colchonera a abrirse a un acuerdo.

Las palabras de Lamine Yamal sobre Julián Álvarez

El conjunto culé inició la búsqueda del albiceleste en un contexto en el que salieron de la institución delanteros como Robert Lewandowski y Ferrán Torres. De ahí, a que el joven extremo entró al debate sobre las preocupaciones de la afición por una eventual falta de gol.

“Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien. Se está viendo. Los goles no nos están faltando", expresó inicialmente el formado en la Masía, al tiempo que luego entró a referirse a Julián.

"Obviamente Julián es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Nosotros queremos ganarlo todo, que es lo importante", dijo.

Estas palabras de Lamine Yamal también llegan después de su gran actuación en el reciente partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano, en el que anotó sus primeros dos goles oficiales esta temporada en la victoria 5-2 de los suyos.