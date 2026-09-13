¡Nueva asistencia! Joven Vinotinto vuelve a ser importante con su equipo en Europa

En su primera experiencia formal en el fútbol europeo, el habilidoso extremo Yerwin Sulbarán sigue dejando muestras inequívocas de su enorme potencial.

Pese a que el FC Liefering cayó por 1-3 frente al St. Pölten en una nueva jornada de la Segunda División de Austria, el atacante criollo fue uno de los puntos más altos al ingresar desde el banquillo y aportar la asistencia para el único tanto de su equipo.

Con esta habilitación, el ex jugador del Monagas SC eleva sus registros personales a un gol y una asistencia en apenas cuatro partidos disputados en la categoría de plata, demostrando una eficiencia notable cada vez que pisura el terreno de juego y ratificando la confianza que el cuerpo técnico deposita en su talento diferencial.

Positiva adaptación al fútbol austríaco

El crecimiento del prometedor jugador tricolor no pasa desapercibido en la estructura del conglomerado. Cabe destacar que, como muestra de su fulgurante evolución, el extremo ya sabe lo que es saborear la máxima exigencia del club matriz, habiendo sido convocado por el primer equipo del RB Salzburg (dueño de su ficha) en un par de ocasiones.

Con un rendimiento que ilusiona tanto a su club en Austria como al seguimiento constante desde la selección nacional, Yerwin Sulbarán continúa puliendo sus virtudes en un entorno de primer nivel, consolidándose como una de las joyas con mayor proyección de la nueva generación vinotinto.