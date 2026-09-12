¡Asistidor! Cristian Cásseres Jr. brilla con el Toulouse en la Ligue 1

En una nueva jornada del fútbol francés, el volante venezolano Cristian Cásseres Jr. fue la gran figura del Toulouse FC, despachándose con dos asistencias cruciales en el empate 2-2 frente al Lorient.

El arranque de temporada del "Torito" en la Ligue 1 es impresionante. Consolidado como un pilar inamovible en el esquema del conjunto violeta, ha sido titular en los cuatro compromisos disputados hasta la fecha en este inicio de campaña.

Su despliegue físico, rigor en la recuperación y, ahora último, una clarividencia quirúrgica en los últimos metros le han catapultado a la cima de los creadores de juego en el torneo.

Con las dos habilitaciones de este fin de semana, el mediocampista criollo eleva su cuenta personal a tres pases de gol, instalándose de manera directa en la cúspide de la tabla de asistencias de la liga francesa, compartiendo el honor estadístico con Panos Katseris.

Galones para el nuevo ciclo de la Vinotinto

Este estado de forma pletórico en el fútbol europeo representa una noticia inmejorable para la selección nacional de cara a los próximos encuentros.

Ante el inicio de un nuevo proceso bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, el nivel superlativo de Cásseres Jr. le otorga la responsabilidad natural de asumir el liderazgo absoluto en la medular de la Vinotinto, siendo el faro creativo y el equilibrio que el combinado tricolor necesita para los desafíos en el camino continental.

El mediocampo criollo tiene un motor afinado y en pleno rendimiento, dispuesto a trasladar su éxito europeo a la causa vinotinto.