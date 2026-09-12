¿Debe ser convocado? Jhonder Cádiz anota nuevo gol en la Primera División de China

El olfato goleador de Jhonder Cádiz continúa escribiendo un capítulo estelar en el fútbol asiático. El atacante criollo volvió a hacerse presente en el marcador con la camiseta del Wuhan Three Towns, que selló un empate 1-1 frente al Henan Songshan en una nueva jornada de la Superliga de China, confirmando que su estado de gracia.

Con esta nueva diana, eleva su producción ofensiva a unos registros verdaderamente notables. El delantero acumula ya 17 goles en el torneo doméstico, a los que se suma otra anotación en la Chinese FA Cup, consolidándose de manera firme en el segundo lugar de la tabla de goleadores de la competición, solo por detrás de Taty Maritu, quien lidera el rubro con 20 tantos.

Su capacidad de impacto constante en el área rival lo ha convertido en el faro indiscutible de su escuadra, siendo titular en 24 partidos de los 26 disputados hasta el momento.

¿Podrá regresar a la Vinotinto?

Este extraordinario momento competitivo inevitablemente reaviva el debate sobre su ausencia en las convocatorias recientes del combinado absoluto.

Desde la llegada de Oswaldo Vizcarrondo al banquillo de la selección nacional, el atacante no ha entrado en los planes de la lista Vinotinto; sin embargo, su abrumador presente ofensivo semana tras semana plantea una interrogante ineludible en el entorno futbolístico: ¿es momento de su retorno?

Con los goles como principal carta de presentación y una madurez futbolística evidente en el extranjero, Jhonder Cádiz continúa enviando mensajes contundentes desde China, dejando claro que sigue disponible para cuando el escudo nacional así lo requiera.