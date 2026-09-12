La Vinotinto cae ante Brasil en la Conmebol Liga Evolución 2026

En su tercera presentación dentro de la fase de grupos de la Conmebol Liga Evolución Sub-15 2026, la selección masculina de la categoría sufrió su primera derrota en el torneo al caer por 2-1 ante Brasil, en un compromiso donde los criollos compitieron de igual a igual de principio a fin.

Los dirigidos por el estratega Dustin Valdéz saltaron al terreno de juego con el orden defensivo y la intensidad táctica como premisas fundamentales para neutralizar el talento del combinado amazónico.

Pese a las embestidas rivales, el conjunto nacional supo generar peligro y encontró recompensa a su esfuerzo gracias a una gran jugada colectiva que culminó con un certero cabezazo de Greiver Sánchez, encargado de firmar el tanto venezolano que igualaba parcialmente el marcador.

A cerrar con todo contra Ecuador

Con este resultado, los "chamos" de la Vinotinto acumulan un total de dos unidades en la tabla de la Zona Norte, producto de los empates conseguidos en sus primeras presentaciones frente a las selecciones de Perú y Colombia, sumados a este duro examen ante la "Canarinha".

El margen de lamentos es breve y el enfoque apunta de inmediato al horizonte decisivo. La selección nacional cerrará su participación en la fase de grupos enfrentándose a Ecuador el próximo 16 de septiembre a partir de las 7:40 AM (hora de Venezuela).

Con la convicción intacta y el orgullo de portar los colores patrios, el combinado sub-15 buscará sellar su actuación con una victoria que corone el esfuerzo de esta travesía internacional.