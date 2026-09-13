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Kevin Kelsy tras estrenarse en el clásico: "Estoy feliz por mi primer gol"

El joven ariete habló para los medios del club tras conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa de Escocia

Por

Carlos Mora
Domingo, 13 de septiembre de 2026 a las 11:38 am
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Kevin Kelsy tras estrenarse en el clásico: "Estoy feliz por mi primer gol"

Tras erigirse como la gran figura del Rangers FC en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Escocia, aportando un gol y una asistencia en la contundente victoria 3-0 ante el Celtic, el delantero venezolano Kevin Kelsy compartió sus impresiones post-partido, reflejando la euforia y la felicidad por su estreno goleador en el clásico de Glasgow.

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Con una sonrisa que evidenciaba el peso de haberse estrenado oficialmente como artillero de los "Gers" en un escenario de máxima exigencia, el joven atacante de la Vinotinto expresó su sentir ante los medios oficiales y la afición.

"Estoy feliz por mi primer gol para este equipo, para el club. Así que, a disfrutar este momento, a disfrutar de los hinchas, del ambiente. Así que, estoy muy feliz, muy feliz de ayudar al equipo. Así que nada, a disfrutar este momento", afirmó.

Conexión inmediata con la grada

Las declaraciones de Kevin Kelsy encapsulan a la perfección el impacto que ha generado desde su llegada a Escocia. Su entrega sobre el terreno de juego durante los 87 minutos que disputó, sumada a su capacidad para desequilibrar en el área rival, ha provocado que la fanaticada del conjunto azul comience a celebrar y a rendirse ante el talento del ariete criollo.

Con el boleto a las semifinales de la competición copera asegurado y la confianza del cuerpo técnico totalmente respaldada por actuaciones de este calibre, el delantero venezolano se consolida como una de las piezas más ilusionantes del proyecto del club, ratificando que su adaptación al balompié europeo avanza positivamente.

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