Kevin Kelsy se estrena por todo lo alto: Gol y asistencia en el clásico contra el Celtic

Kevin Kelsy comienza a brillar vistiendo la camiseta del Glasgow Rangers. El delantero venezolano que llegó en el reciente mercado de fichajes como una apuesta de presente y futuro abrió su cuota goleadora con el equipo escoces nada más y nada menos que contra el Celtic, principal rival de su equipo en el campeonato de dicho país.

El atacante que llegó al Rangers tras destacar en la MLS cuenta con la confianza del entrenador Derek McInnes, y vaya que supo responder a ella en poco tiempo. La primera aparición de Kelsy fue una demostración de que no es solo un goleador, pues al minuto 23 entregó un buen balón al borde del área a su compañero Dan Neil para que este anotara el primer gol del partido correspondiente a la Copa de la Liga de Escocia.

La primera anotación de Kelsy con la camiseta con la histórica camiseta azul llegó al minuto 59 de partido, cuando aprovechó un balón suelto dentro del área para mandarla a guardar en la esquina inferior del palo izquierdo del portero, un definición de killer de área que a partir de ahora le servirá como carta de presentación.

Consolidación y pase a semifinales

Con este despliegue de jerarquía durante los 87 minutos que se mantuvo sobre el césped, el artillero criollo no solo rubricó su bautizo goleador en el fútbol escocés, sino que guió a los Gers hacia una contundente victoria por 3-0 que sella el boleto a la siguiente fase del torneo copero.

Kelsy ratifica así su rápida adaptación a Europa, convirtiéndose en pieza clave para las aspiraciones del conjunto de Glasgow y dejando un mensaje inmejorable de cara a su proyección con la selección nacional.