Así fue la actuación de Jon Aramburu y Yangel Herrera contra Atlético de Madrid

Una jornada compleja se vivió en el Reale Arena para la representación criolla en el balompié español. En LaLiga, la Real Sociedad no pudo contener la efectividad del Atlético de Madrid y terminó cayendo por 0-3.

Pese a la contundente derrota del conjunto donostiarra, los Vinotintos Jon Aramburu y Yangel Herrera saltaron desde el inicio y mantuvieron una actitud combativa durante todo el encuentro, aunque sus esfuerzos individuales no bastaron para evitar el revés.

Entrega defensiva y trabajo invisible

Aramburu completó los 90 minutos y se mostró sumamente activo e incansable en la retaguardia. El lateral acumuló 13 contribuciones defensivas, cuatro entradas ganadas, doce duelos exitosos, seis despejes providenciales y tres recuperaciones, dejándose la piel en cada disputa frente al ataque colchonero.

Por su parte, Yangel jugó 85 minutos, desempeñando un rol de equilibrio en la medular. Aunque el partido general del equipo no fue el óptimo, el mediocampista aportó criterio en la distribución con un 90% de pases precisos, además de sumar cuatro duelos defensivos ganados y ver una tarjeta amarilla.

Ahora, la Real se ve obligada a corregir el rumbo tras este traspié en casa ante uno de los grandes del torneo español. No obstante, la regularidad competitiva que continúa demostrando los criollos en la élite europea representan garantías fundamentales tanto para su club como para los intereses de la selección nacional de cara a los próximos retos internacionales.