¿Tapado? Delantero venezolano anota y se viste de héroe en Europa

En una nueva jornada de la Superliga de Grecia, el delantero criollo Jovanny Bolívar volvió a dejar su sello en las redes al comandar la victoria por 3-1 del Kalamata FC sobre el Volos FC, ratificando un momento de forma positivo que lo posiciona de lleno en el radar de la selección nacional.

Con este nuevo tanto, atacante eleva su cuenta personal a tres gritos sagrados en este arranque de temporada (dos en el torneo doméstico y uno más en la copa), confirmando que su olfato goleador se encuentra totalmente afinado.

Más allá de sus estadísticas de cara al arco, la regularidad del criollo respalda su jerarquía. Ha sido titular en todos los encuentros disputados (5 de 5), perdiéndose únicamente la alineación inicial en uno debido a una sanción reglamentaria por tarjeta roja, una prueba de la confianza absoluta que le otorga el cuerpo técnico de su club.

Presión máxima en la carrera por la convocatoria

El nombre de Jovanny Bolívar irrumpe con fuerza en el debate futbolístico nacional en un fin de semana donde los delanteros venezolanos han acaparado los focos internacionales gracias a las actuaciones estelares de figuras como Kevin Kelsy, Jesús "Chucho" Ramírez, Salomón Rondón y Jhonder Cádiz.

Ante este panorama de voracidad ofensiva, el ariete del Kalamata se suma formalmente a la pelea por un lugar de peso, convirtiéndose en el potencial "tapado" que el seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, podría considerar de cara a la convocatoria de la fecha FIFA de septiembre, donde jugarán ante Japón, Corea del Sur y Jordania.