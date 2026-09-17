Barcelona enciende las alarmas con su guardameta Joan García

El Barcelona ganó un nuevo partido de LaLiga de España y lo hizo con solvencia, tras un 7-2 en el Spotify Camp Nou. En lo que fue una nueva demostración de contundencia, quedó una nota de alarma en el club, con un nombre propio: Joan García.

El guardameta fue la gran sorpresa al reanudar la segunda parte, después de haber sido sustituido por Szczesny, lo que generó las preguntas sobre el estado físico del español.

Sin embargo, con el pasar de los minutos se ha conocido que la decisión de la suplencia de García se debió a unas molestias que sintió en entretiempo.

"Tal y como pudo saber SPORT, el cambio se produjo por precaución. Joan Garcia notó una molestia muscular y el Barça prefirió no correr ningún riesgo con el portero. Por el momento, no hubo confirmación de una lesión de gravedad", reportó el diario.

Los antecedentes de Joan García

El portero titular de los azulgranas la campaña pasada también presentó problemas con las lesiones, que lo sacaron de la acción en momentos con el equipo.

Incluso, ese contexto lo llevó a pasar por el quirófano, los mismos datan desde septiembre de 2025, cuando sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y fue operado mediante artroscopia.

Esa situación lo mantuvo alejado entre cuatro y seis semanas, tiempo de recuperación previsto por el club. Luego de aquel incidente, ocurrió en marzo de este mismo año cuando levanto preocupaciones.

Las molestias llegaron en el gemelo durante un compromiso ante el Newcastle, que luego trajo tranquilidad para Joan García cuando las pruebas médicas arrojaron el descarte de una lesión.