Todd Boehly vende sus acciones y renuncia a la presidencia del Chelsea Football Club

El panorama administrativo del Chelsea Football Club ha dado un giro definitivo. Todd Boehly y su socio Mark Walter decidieron vender sus participaciones accionarias, cediendo el control absoluto de la institución londinense a la firma de inversión Clearlake Capital Group.

El adiós de Todd Boehly

El anuncio oficial de este miércoles marca el final de la gestión de Boehly como presidente del equipo. A través de un comunicado oficial, la directiva confirmó que las filiales de Clearlake adquirirán la totalidad de los paquetes accionarios correspondientes a la dupla saliente.

Al concretarse esta importante transacción, el fondo de inversión asume las riendas absolutas del gigante de la Premier League. "Ha sido un gran honor presidir el Chelsea", expresó Boehly, quien agradeció a la liga, al talento humano del club y a su incondicional fanaticada.

Una reestructuración millonaria

La historia de esta sociedad comenzó en 2022, tras una compra forzada por el contexto geopolítico. En aquel momento, el magnate ruso Roman Abramovich se vio obligado a vender la institución debido a las sanciones impuestas por el Reino Unido derivadas del conflicto en Ucrania.

En esa operación inicial, Clearlake Capital aseguró el 61,5% de la propiedad accionaria del club. Por su parte, el consorcio conformado por Boehly, Walter y el inversor suizo Hansjorg Wyss adquirió el porcentaje restante, dividiéndolo en partes iguales del 12,8% para cada socio.

Promesas de inversión y éxito

Boehly se marcha elogiando el trabajo conjunto realizado con Clearlake para asegurar el éxito del equipo. Los cofundadores del grupo inversor, Behdad Eghbali y José E. Feliciano, correspondieron el gesto, asegurando que el estadounidense siempre será parte de la historia "Blue".

Ahora, como dueños absolutos, Clearlake reafirmó su férreo compromiso con el futuro del Chelsea. "Nuestro objetivo es seguir invirtiendo en la infraestructura del club, el rendimiento deportivo y el desarrollo de los jugadores a largo plazo", declararon los líderes mayoritarios.

Estabilidad en Stamford Bridge

A pesar de este movimiento telúrico en los despachos, la cúpula directiva busca transmitir tranquilidad a la afición. El comunicado oficial garantizó que no se producirán alteraciones inmediatas en las operaciones diarias, el liderazgo estructural ni en la estrategia deportiva trazada.

Asimismo, se confirmó que el empresario suizo Hansjorg Wyss mantendrá su posición como un socio clave en este nuevo esquema. Mientras tanto, el enfoque deportivo recae puramente en el césped, donde el Chelsea, sexto en la tabla, enfrentará al Brentford este próximo viernes.