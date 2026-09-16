LaLiga: Barcelona sigue demostrando su poderío ofensivo

El FC Barcelona volvió a sumar tres puntos a su cuenta, en un inicio liguero realmente espectacular. La nueva victoria vino a sumarla ante Racing de Santander, tras golearlos con marcador de 7-2.

Justamente, esa pizarra es una oportunidad para confirmar el poderío ofensivo que ya lucen en este momento de la campaña, con sus delanteros enchufados.

Para que se tenga una idea del ritmo goleador que tienen los azulgranas ahora mismo solo hay que repasar el diferencial goleador liguero, son con diferencias los líderes de ese renglón.

Registran un +22 y el único equipo más cercano en esa estadística es el Real Madrid, con un +11. Son hasta 28 goles los anotados en esta edición al lado de los 17 de los merengues.

LaLiga: Raphinha y Lamine Yamal guían al equipo

Para entender estos números del conjunto culé hay dos nombres que han encaminado la faceta ofensiva. Tanto el brasilero y el español son los que más han anotado.

Raphinha en esta campaña ya llegó a la cifra de nueve tantos en liga, mientras Lamine le sigue con siete anotaciones. Por su parte, nombres como Karim Adeyemi, de los refuerzos, ya también ha agregado dos goles más.

De mantener este ritmo Barcelona podría superar los datos ofensivos en LaLiga que registraron en la campaña pasada, en la que firmaron 95 goles, 18 más que Real Madrid.