Luis Suárez elogia a Telasco Segovia: "Se ha entendido a la perfección con Messi y conmigo"

La proyección internacional del mediocampista venezolano Telasco Segovia sigue acaparando reflectores en la Major League Soccer (MLS).

En esta ocasión, el experimentado delantero uruguayo Luis Suárez alzó la voz para defender y alabar el rendimiento del joven volante criollo, destacando su notable evolución desde su llegada al Inter Miami y anticipando su inminente retorno al fútbol europeo.

"Se ha entendido a la perfección con Messi, con Busquets el año pasado y conmigo. Es un jugador que, de la mitad de cancha hacia adelante, tiene una visión muy buena. Muchas situaciones de gol las ha creado él mismo con su talento y con su capacidad", destacó el ex delantero del Barcelona y Liverpool.

El sueño de volver a Europa

Más allá de su evidente aporte ofensivo, el delantero uruguayo quiso poner en valor el sacrificio táctico y la inteligencia de juego del internacional venezolano, respondiendo a las exigencias que a veces recaen sobre las jóvenes promesas.

"La gente espera más de él, pero es un jugador que ayuda mucho defensivamente. Estuvo en Europa poco tiempo y su idea era estar acá aprendiendo de los jugadores que tiene a su alrededor, con goles y asistencias para volver a Europa, que es su sueño", concluyó el 'Pistolero'.

Con el respaldo de pesos pesados del vestuario y un nivel de juego en constante ascenso, Telasco Segovia se consolida como una de las piezas más valiosas de la plantilla norteamericana y una de las grandes esperanzas de presente y futuro para la selección de Venezuela.