Telasco Segovia confiesa que rechazó ofertas del fútbol europeo

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Mientras el mercado de fichajes permitió que varios talentos generacionales de la selección de Venezuela, tales como David Martínez o Kevin Kelsy, concretaran su anhelado desembarco en el fútbol europeo, otros nombres propios de la órbita Vinotinto continúan analizando sus próximos movimientos.

Este es el caso del mediocampista Telasco Segovia, quien tras la sesión de entrenamiento con el Inter Miami, se sinceró ante los medios de comunicación en zona mixta.

Consultado sobre las propuestas que circularon en torno a su figura durante el verano, el volante reconoció abiertamente que el "Viejo Continente" sigue siendo su gran aspiración profesional.

“Quiero volver a Europa, es mi sueño. Estoy esperando mi momento y cuando llegué toca afrontarlo de la mejor manera. Hubo una oferta de préstamo, pero no me interesó mucho. Sigo enfocado aquí por los momentos y cuando venga la oferta que más le guste al club y a mí, me iré”, confesó.

Rendimiento que respalda su objetivo

La prudencia del centrocampista criollo contrasta con el protagonismo indiscutible que sostiene sobre el terreno de juego. En lo que va de la presente temporada, se ha consolidado como una pieza fundamental, registrando cuatro goles y ocho asistencias en 26 partidos disputados.

Con la madurez de saber que el salto definitivo llegará en el momento oportuno, el talentoso volante mantiene su cabeza puesta en los objetivos del Inter Miami, sabiendo que su fútbol continúa levantando elogios y preparando el terreno para su inevitable regreso a la élite europea (anteriormente jugó para el Sampdoria y Casa Pia).