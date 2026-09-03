¡Golazo! Daniel Pereira se estrena como goleador con increíble tanto desde mitad de cancha

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Daniel Pereira fue protagonista de uno de los momentos más destacados del partido entre CF Montreal y Vancouver Whitecaps por la ida de las semifinales de la Canadian Championship. El venezolano convirtió su primer gol en ocho partidos con su actual club.

El mediocampista venezolano, quien llegó a Montreal a mitad de temporada procedente de Austin FC, marcó su primer gol con el conjunto canadiense y lo hizo de una manera espectacular.

Pereira adelantó a Montreal antes del descanso con una definición que sorprendió por completo al arquero Isaac Boehmer y a todos los presentes en el estadio. El venezolano interceptó un pase de Oliver Larraz cerca de la mitad de la cancha y, con apenas un segundo toque, decidió probar suerte desde una enorme distancia.

Daniel Pereira se estreno como goleador con el Montreal

Boehmer se encontraba adelantado y no esperaba que Pereira intentara el remate en ese momento. El mediocampista aprovechó la posición del guardameta para enviar el balón por encima de su cabeza y mandarlo directamente al fondo de la red, protagonizando una de las mejores anotaciones que se han visto en el torneo.

Sin embargo, el gol de Pereira no fue suficiente para que Montreal terminara con ventaja en la serie. Mientras tanto, otra jugada generó gran polémica: un tanto de Alexis Sánchez fue anulado, convirtiéndose en uno de los principales temas de conversación tras el encuentro. Tras igualar a un gol, la eliminatoria quedó así abierta de cara al partido de vuelta ante los Whitecaps por las semifinales de la competición canadiense.