Kylian Mbappé se vuelve a postular como merecedor del Balón de Oro

Hay un debate que sigue marcando las tertulias deportivas por estos días y ese no es otro al del Premio Balón de Oro. En medio de la discusión, los principales candidatos han seguido hablando del tema, el más reciente dejó una nueva intervención: Kylian Mbappé.

El francés volvió a referirse al galardón que entrega la revista francesa France Football en colaboración con la UEFA, esta vez en unas palabras para el Diario As.

Eso sí, en su nueva intervención bajó un poco el tono, después de que hace algunos días expresara abiertamente que se considera el más indicado para ganar la distinción.

Las nuevas palabras de Kylian Mbappé sobre el Balón de Oro

El delantero galo matizó un poco sus declaraciones, después del revuelo que generaron, incluso a lo interno de la selección francesa. Eso sí, pese al bajo perfil en la entrevista con As, dejó claro que se siente merecedor del premio.

“Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable”, dijo el atacante.

No obstante, no entró a la discusión directa sobre uno de sus principales contendientes, Lamine Yamal, a quien le dedicó palabras de respeto.

“Yo pienso que es un jugador de gran talento y tengo la sensación de que va a tener una gran carrera. Yo le deseo lo mejor”, expresó

Lo quiere para el madridismo

Otro de los asuntos que trajo a la discusión es que quiere realmente el galardón para mostrarlo a la afición merengue, deseosa de un nuevo protagonista.

“Realmente quiero que el Balón de Oro regrese al Real Madrid”. “Necesita volver al Bernabéu, a los madridistas, regresar para toda esa gente y darles algo por lo que emocionarse. Lo merecen más que nadie”, Kylian Mbappé.