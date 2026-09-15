Camp Nou se impone a Wembley: será la sede de la final de la Champions 2029

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este viernes en Tesalónica, Grecia, tomó una decisión que ilusiona al FC Barcelona: el Spotify Camp Nou será la sede de la final de la Champions League 2029. El recinto culé volverá a albergar la final del torneo más importante a nivel de clubes.

El recinto azulgrana se impuso en la elección a Wembley, otro de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, que también aspiraba a albergar el partido por la máxima corona europea.

La designación llega en un momento especialmente importante para el estadio, ya que para 2029 está previsto que las principales fases de su remodelación hayan sido completadas. El nuevo Spotify Camp Nou tendrá una capacidad superior a los 104.000 espectadores, recuperando así su posición entre los estadios con mayor aforo de Europa y convirtiéndose nuevamente en uno de los grandes escenarios del fútbol internacional.

Camp Nou sede de la final de la Champions League

El calendario de las obras contempla importantes avances durante la presente temporada, especialmente en la tercera tribuna y los palcos VIP. Posteriormente llegará una de las fases más complejas del proyecto: la instalación de la cubierta, cuyo inicio está previsto para el verano de 2027. De cumplirse los plazos establecidos, la final de 2029 permitirá al Barcelona mostrar al mundo el resultado prácticamente definitivo de una de las remodelaciones más ambiciosas de su historia.

El enorme aforo del renovado estadio y la posibilidad de presentar internacionalmente el resultado final del proyecto fueron dos de los grandes atractivos de la candidatura azulgrana. De esta manera, el Spotify Camp Nou no solo volverá a ser protagonista de grandes noches europeas, sino que tendrá el privilegio de albergar una final de Champions League, un acontecimiento que convertirá al renovado escenario en el centro de atención del fútbol mundial en 2029.

Será la tercera final que recibe el recinto blaugrana, tras albergar la definición del título en en 1989, cuando el Milan se impuso al Steaua de Bucarest, mientras que en 1999 el Manchester United venció al Bayern Múnich, siendo recordados una de las remontadas más impresionante de la historia.