¿Barcelona favorito a la Champions League? Rodri lo aclara

Si hay un nombre que causó mucho debate recientemente fue Rodri con su incorporación al Barcelona, desestimando la opción que tuvo encima de la mesa para vestirse con el Real Madrid. Ahora, ya como culé, habla de distintos temas, incluyendo uno muy esperado en el club: la Champions League.

En la acera azulgrana no han negado que este es uno de los grandes objetivos de la campaña y distintas figuras, incluyendo el técnico, Hansi Flick, ha reconocido esta misión.

Ahora, también Rodri, no huyó a la pregunta en una entrevista con Mundo Deportivo y se sinceró sobre las opciones que tiene la institución para ganar el título continental.

"Sí, evidentemente veo que es un título factible y es por así decirlo, ese pasito que nos queda para consolidarse y demostrarle a Europa el equipo que somos", dijo inicialmente, antes de reflexionar lo que hace falta a toda la plantilla.

¿Qué necesitaría Barcelona para ganar la Champions League según Rodri?

Pese a considerar que como grupo tienen todo el talento para ganar el título, si considera que existen cosas por pulir en lo colectivo que ayudaría a acercar ese galardón.

"A partir de ahí no creo que seamos favoritos, hay que entender de dónde venimos, hay que entender lo que se necesita para ser campeón y este equipo necesita todavía pulir varias cosas para ser campeón", apuntó.

Y agregó: "Jugadores como yo venimos un poco también para eso, para crecer y darle al equipo esa parte que creo que es importante para ganar títulos tan peculiares como la Champions, porque yo creo que la Champions no es un torneo de quién es el mejor, es un torneo de momentos y de entender cuáles son esos momentos y yo creo que es quizás el margen que le queda a este equipo. Ahora, si me dices si hay opciones, por eso he venido aquí".

Los detalles a corregir

El propio capitán de la selección española y ahora eje del mediocampo culé repasó varios errores que en ediciones pasadas evitaron que el equipo pudiese sumar una nueva 'Orejona'.

"Son controlar esos momentos que son diferenciales para una eliminatoria, cuando vengan las eliminatorias importantes. Las tarjetas rojas, los penaltis, el quizás no conceder más de lo que toca. Todo eso son cosas que determinan si pasas o no pasas", reconoció.

Luego dijo: "Entonces vale más quizás no ser tan buenos ofensivamente y ser más constantes y más sólidos. Y los equipos que han sido capaces de ganar te lo han demostrado, así que es el margen que tenemos de mejora y estoy seguro. Pero es que eso también va ligado con la experiencia, yo siempre lo he dicho, antes de ganar tienes que perder y tienes que aprender y los que hemos sido capaces de ganar cosas importantes lo sabemos"

Rodri con esas palabras apela a lo que vivió en el Manchester City, club con el que pudo sumar la Champions League en 2023.