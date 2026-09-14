Cristiano Ronaldo se mostró muy disgustado por hechos en Arabia

El balompié saudí fue epicentro el pasado fin de semana de un hecho que dio la vuelta al mundo y que ahora involucró al propio Cristiano Ronaldo, que mostró todo su enojo ante lo ocurrido.

El contexto de la situación se dio cuando los aficionados de Al Taawoun en un intento de provocación a Rúben Neves evocaron unos cánticos sobre Diogo Jota.

Hay que recordar que Jota falleció el pasado 3 de julio de 2025 al verse involucrado en un accidente en Zamora y que conmocionó a todo el mundo del fútbol. A su vez, los cantos estaba dirigidos a Neves por ser el mejor amigo del delantero mientras estuvo en vida.

Ahora bien, lo ocurrido con los hinchas del Al Taawoun generó tanto revuelo que no pasó inadvertido para un Cristiano Ronaldo, quien expresó fuertes palabras contra los responsables.

Las palabras de Cristiano Ronaldo

El primero en reaccionar fue el mismo Neves una vez concluido el compromiso con su equipo, Al Hilal. Allí no tuvo empacho en apuntar a los encargados del lamentable momento.

"Sólo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", dijo Rúben, unas palabras a que luego se uniría CR7.

En el perfil en redes sociales de LiveModeTV se reseñaron los dichos del quien porta la capitanía de de Al Nassr y la selección de Portugal: "La Liga debe actuar y castigar este tipo de comportamiento de los aficionados. Las personas que se comportan así nunca deberían poder entrar nuevamente a un estadio. Esto ya no es fútbol".

El propio Cristiano Ronaldo envió un llamado a las autoridades de la competición a localizar a los responsables y aplicarles castigos ejemplarizantes en el contexto futbolero.