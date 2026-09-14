Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé entran en tensión por el Balón de Oro 2026

De acuerdo con el diario deportivo francés L'Equipe, se ha desatado un insólito cruce de declaraciones entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, dos figuras de la selección de Francia, cuya rivalidad latente por el codiciado galardón del Balón de Oro amenaza con dinamitar la armonía de sus respectivos entornos.

La chispa que encendió la mecha dialéctica se produjo hace pocos días, cuando "Kiki" reflexionó sobre su trayectoria con unas declaraciones que causaron revuelo internacional.

El delantero aseguró que él siempre fue visto desde sus inicios como el "elegido", mientras que calificó a su compatriota como un jugador sumamente talentoso que, en su opinión, "se había quedado bastante atrás" en su carrera.

Lejos de dejar pasar el comentario, Dembélé optó por responder ante los medios. "Como dije, nunca fui elegido. Pero trabajé muchísimo. El año pasado fui recompensado después de un año fantástico con el PSG. Y ahora, este año, veremos. Ya veremos, sin presión", afirmó el ganador del Balón de Oro en 2025.

Malestar en el entorno de Mbappé

La réplica del exjugador del Barcelona no tardó en resonar con fuerza en el ecosistema del fútbol europeo. Según fuentes cercanas al entorno de Kylian Mbappé, la respuesta no sentó nada bien en el círculo íntimo del delantero merengue, al considerarla una afrenta directa a su estatus de indiscutible.

A pesar de la incomodidad generada en su círculo cercano, las mismas informaciones apuntan a que el ariete del Real Madrid habría optado por mantener una postura de perfil bajo, sin intenciones de avivar la polémica con una contrarréplica pública.

Mientras la carrera individual hacia el Balón de Oro entra en su recta más caliente, este inusual cortocircuito entre dos de las grandes estrellas de la generación dorada francesa promete seguir acaparando los titulares de la prensa deportiva internacional.