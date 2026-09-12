Kylian Mbappé lidera al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu

El Real Madrid se impuso con un catégorico 4-1 al Rayo Vallecano, impulsado de manera magistral por un Kylian Mbappé que continúa sumando méritos en su candidatura firme al próximo Balón de Oro.

Desde el primer minuto, el conjunto merengue asumió el protagonismo del encuentro, encontrando en el delantero francés a su brújula y estilete ofensivo más letal. "Kiki" se adueñó de las acciones clave del compromiso al firmar un doblete y una asistencia que desarticularon por completo la resistencia del conjunto franjirrojo.

Con esta exhibición goleadora, el atacante francés eleva sus registros personales a siete anotaciones en apenas seis partidos disputados en la presente temporada, evidenciando una regularidad pasmosa que lo mantiene en la cima del rendimiento europeo.

En busca de la gloria colectiva

Pese a que el cuadro blanco ha atravesado un par de temporadas con escasez de títulos de máxima relevancia en sus vitrinas, el nivel individual descollante de su máxima figura alimenta la ilusión de toda la afición merengue.

La ambición del ex París Saint-Germain no se detiene en los reconocimientos estadísticos; su gran objetivo a corto plazo es trasladar este estado de gracia demoledor a la consecución de trofeos colectivos que devuelvan al Real Madrid a lo más alto de la gloria internacional.

El Estadio Santiago Bernabéu despidió a su equipo entre aplausos, consciente de que con un Kylian Mbappé en este estado de inspiración, el horizonte competitivo del club apunta directamente hacia la excelencia.