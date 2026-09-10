El Real Madrid cierra la renovación de esta estrella

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El futuro a largo plazo de la gran joya del madridismo ha quedado completamente asegurado, tras varias conversaciones entre las partes involucradas.

En una información de última hora revelada por el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, se ha confirmado que el mediapunta turco Arda Güler ha llegado a un acuerdo total para firmar un nuevo contrato con el Real Madrid.

La operación, que se encuentra totalmente cerrada y a la espera de su anuncio oficial por parte de la institución merengue, contempla la ampliación del vínculo del futbolista hasta el mes de junio de 2032, asegurando su permanencia en la "Casa Blanca" por las próximas seis temporadas.

Apuesta de presente y futuro

Según los detalles aportados en la exclusiva, el jugador ya ha dado el "sí" definitivo tras aceptarse todas las condiciones económicas y deportivas propuestas por la directiva, consolidando una apuesta firme y mutua por un proyecto ganador.

Con este movimiento estratégico, el Real Madrid se garantiza retener a uno de los talentos jóvenes más deslumbrantes del panorama internacional, frenando cualquier especulación sobre su futuro y blindando a un futbolista llamado a liderar la medular y el ataque madridista durante la próxima década.

En las oficinas del club ya ultiman los detalles para la comunicación oficial de una renovación que ilusiona enormemente a toda la afición.