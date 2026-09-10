Balón de Oro: La revelación que destapa el complot contra Vinicius Jr

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Vinicius Jr es uno de los mejores jugadores y el extremo más desequilibrante del mundo. No hay duda de su calidad y su capacidad para generar peligro. Por eso fue extraño cuando no recibió el Balón de Oro en 2024, aunque unas revelaciones recientes explican el complot.

La situación que vivió el futbolista brasileño en las horas previas a la entrega del Balón de Oro estará en los libros de historia. En algún momento de ese 28 de octubre le comunicaron al jugador y al Real Madrid que no ganaría el premio, una situación que motivó la cólera del club.

Finalmente tras dos años Rafa Hermoso, hermano de Jenni Hermoso (futbolista española) reveló lo que ocurrió: "Mirad, os voy a contar un secreto que no sabe casi nadie pero yo creo que ya lo puedo contar. Intento resumir. Nos invitó a su casa a cenar para hablar de algo importante. A él le dijeron que ganaba el balón de oro (q ya tenía un sitio en una vitrina para ponerlo). Entonces a mi hermana le daban un premio por méritos sociales o algo así. Y... quedaron en que mi hermana le entregaba el balón de oro y Vinicius el premio a ella. Y lo que paso ya todos los sabéis".

Algo sucedió de último momento para arrebatarle un premio a Vinicius Jr que merecía por méritos propios con una campaña brutal; pero también por la gran temporada del Real Madrid donde ganó la UEFA Champions League, LaLiga y la Supercopa de España.

Balón de Oro y su lista más igualada de los últimos años

El Balón de Oro es el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol. El próximo martes (8 septiembre) habrán 30 candidatos donde todos tienen oportunidad de ganarlo. Con el Mundial disputado, el goleador del torneo y el mejor jugador del mismo pueden ganar muchos votos.

Entre los principales aspirantes a levantar el prestigioso galardón destacan nombres de peso pesado como el delantero francés Kylian Mbappé, que se convirtió durante el verano en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, además del goleador del último torneo.

Por la temporada destaca el artillero inglés Harry Kane y el extremo galo Ousmane Dembélé, quienes han brillado con luz propia durante la campaña. Uno brilló con goles a lo largo de todo el año y el otor ganó la segunda UEFA Champions League en la historia del PSG.

La lista también contempla la irrupción estelar del joven español Lamine Yamal, consolidado en la élite mundial, y la presencia del mediocampista Rodri Hernández, cuya exhibición en el Mundial 2026 lo consolidó como un futbolista total.