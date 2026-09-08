La nueva regla del fútbol perjudica a Vinicius Jr. y al Real Madrid

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El partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán este martes 8 de septiembre por Champions League dejó una de las escenas más llamativas de este comienzo de temporada en Europa. Con el conjunto español ganando 2-1 y el reloj entrando en los últimos minutos, una nueva normativa relacionada con las sustituciones terminó generando tensión en el tramo decisivo del encuentro y desde ya genera miles de comentarios en las redes sociales.

La situación ocurrió en el minuto 87 del partido. José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, decidió retirar a Vinicius Junior para darle entrada al lateral Álvaro Carreras. Sin embargo, el árbitro consideró que el delantero brasileño demoró más de un minuto en salir del terreno de juego, por lo que su sustituto tuvo que esperar en la banda.

Vinícius Jr. - Real Madrid - Champions League

Carreras permaneció aproximadamente un minuto sin poder ingresar al campo y únicamente recibió autorización cuando el balón salió del terreno de juego. La espera no fue un detalle menor: durante ese lapso, el Inter de Milán estuvo cerca de encontrar el empate y puso en alerta a toda la defensa madridista.

La escena rápidamente llamó la atención porque muestra cómo la aplicación estricta de las nuevas normas puede tener consecuencias directas en los minutos finales de un partido que implantó la FIFA para el Mundial 2026.

Para los equipos que buscan proteger una ventaja mínima, perder durante varios segundos la posibilidad de contar con un jugador fresco puede convertirse en un problema. En este caso, el Real Madrid terminó sufriendo más de lo esperado en una jugada que comenzó con una sustitución aparentemente rutinaria.

El futbolista brasileño, una de las principales referencias ofensivas del equipo, tuvo que abandonar el campo bajo la supervisión del árbitro, mientras Carreras aguardaba la señal desesperada para entrar.

El Real Madrid consiguió mantener su ventaja, aunque la jugada dejó una advertencia clara para próximos compromisos: las sustituciones en los minutos finales ya no dependen únicamente de la decisión del entrenador.

Finalmente, para Vinicius Jr. y el Real Madrid, la escena ante el Inter se convirtió así en uno de los episodios más comentados de la jornada europea.