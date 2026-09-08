Champions League: Kylian Mbappé iguala a esta leyenda del Real Madrid

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Las grandes noches europeas siguen encontrando en Kylian Mbappé a su protagonista predilecto. En el estreno de la fase de liga de la UEFA Champions League, volvió a dejar su sello en el Estadio Santiago Bernabéu al marcar frente al Inter de Milán.

Con este nuevo tanto enfundado en la elástica blanca, el delantero francés alcanza la impresionante cifra de 71 goles en la máxima competición europea de clubes.

Dicha marca le permite igualar al histórico capitán madridista Raúl González, situándose ambos de manera oficial como los quintos máximos goleadores en toda la historia de la Champions.

¿Cómo queda el top 6?

La selecta clasificación histórica del torneo de clubes más prestigioso del mundo queda conformada de la siguiente manera:

141 | Cristiano Ronaldo

129 | Lionel Messi

109 | Robert Lewandowski

90 | Karim Benzema

71 | Kylian Mbappé

71 | Raúl González

A sus 27 años y con una carrera plagada de récords precoces, Kylian Mbappé continúa agigantando un legado que ya compite de tú a tú con los mitos más grandes de este deporte.

El artillero galo sigue recortando distancias en la cúspide de goleadores históricos, demostrando que su voracidad ofensiva en las noches de Champions no conoce límites y que su nombre seguirá escribiendo páginas doradas en el firmamento del fútbol mundial.