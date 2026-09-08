Lionel Messi alcanza principio de acuerdo para comprar equipo en España

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El fútbol español se encuentra a las puertas de una transacción histórica que promete sacudir la estructura de la categoría de plata. La estrella argentina Lionel Messi ha alcanzado un principio de acuerdo para adquirir el control accionario del CD Eldense, club que milita en la Segunda División de España, abriendo un capítulo inédito en su faceta como inversionista deportivo.

El movimiento representa el desembarco definitivo del astro sudamericano en la propiedad de instituciones en el balompié europeo, siguiendo los pasos de otras grandes figuras internacionales que han decidido apostar por el desarrollo y gestión de clubes en el fútbol ibérico.

Los detalles del principio de acuerdo en la categoría de plata

Las negociaciones entre el entorno del jugador y la directiva de la entidad alicantina se han intensificado en las últimas semanas hasta definir las bases financieras y legales del traspaso institucional. La operación contempla la adquisición del paquete mayoritario de acciones del club, lo que le otorgará el control de la toma de decisiones estratégicas.

A falta de la firma definitiva y el cumplimiento de los trámites regulatorios habituales ante los organismos correspondientes, la llegada del capitán de la selección argentina supone un impulso económico e institucional sin precedentes para el conjunto azulgrana.

Un impacto enorme para el CD Eldense y la región

La vinculación de la figura de Lionel Messi con la entidad alicantina no solo garantiza una inyección financiera para el fortalecimiento del proyecto deportivo, sino que catapulta la proyección internacional del club y de toda la competición.

Se espera que la nueva administración enfoque sus esfuerzos en la modernización de la infraestructura del equipo, el potenciamiento de la cantera y la estructuración de una plantilla capaz de competir con ambición en el fútbol profesional español.