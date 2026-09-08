Balón de Oro 2026: Conoce a los 10 juveniles nominados a mejor talento

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El relevo generacional en el fútbol mundial marcha a un ritmo vertiginoso. Coincidiendo con la revelación de las grandes figuras de la élite, la organización del Balón de Oro 2026 ha hecho oficial el listado con los 10 jugadores nominados a mejor talento joven, destacando a las promesas más deslumbrantes que ya dictan ley en los terrenos de juego europeos y comienzan a acaparar los focos mediáticos internacionales.

La selección de este año reúne a futbolistas que, pese a su corta edad, ya cargan con responsabilidades mayúsculas en sus respectivos clubes y selecciones nacionales. Algunos, incluso, ya son considerados entre los mejores jugadores del mundo en su posición.

Los 10 mejores juveniles de la temporada 2026

Kerim Alajbegovic (Juventus / Bosnia y Herzegovina).

Ayyoub Bouaddi (Manchester City / Marruecos).

Pau Cubarsí (Barcelona / España).

Yan Diomande (Real Madrid / Costa de Marfil).

Lennart Karl (Bayern Múnich / Alemania).

Junior Kroupi (Bournemouth / Francia).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Johan Manzambi (Aston Villa / Suiza).

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen / Argelia).

Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain / Francia).

Con este reconocimiento, el Balón de Oro reafirma su compromiso de vislumbrar y premiar el futuro inmediato del balompié internacional, anticipando quiénes serán los próximos dominadores de este deporte.