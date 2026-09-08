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Balón de Oro 2026: Conoce a los 10 juveniles nominados a mejor talento

Entre los más destacados de la lista aparecen los campeones del mundo Lamine Yamal y Pau Cubarsí

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Carlos Mora
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 11:44 am
Balón de Oro 2026: Conoce a los 10 juveniles nominados a mejor talento
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El relevo generacional en el fútbol mundial marcha a un ritmo vertiginoso. Coincidiendo con la revelación de las grandes figuras de la élite, la organización del Balón de Oro 2026 ha hecho oficial el listado con los 10 jugadores nominados a mejor talento joven, destacando a las promesas más deslumbrantes que ya dictan ley en los terrenos de juego europeos y comienzan a acaparar los focos mediáticos internacionales.

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La selección de este año reúne a futbolistas que, pese a su corta edad, ya cargan con responsabilidades mayúsculas en sus respectivos clubes y selecciones nacionales. Algunos, incluso, ya son considerados entre los mejores jugadores del mundo en su posición.

Los 10 mejores juveniles de la temporada 2026

  • Kerim Alajbegovic (Juventus / Bosnia y Herzegovina).

  • Ayyoub Bouaddi (Manchester City / Marruecos).

  • Pau Cubarsí (Barcelona / España).

  • Yan Diomande (Real Madrid / Costa de Marfil).

  • Lennart Karl (Bayern Múnich / Alemania).

  • Junior Kroupi (Bournemouth / Francia).

  • Lamine Yamal (Barcelona / España).

  • Johan Manzambi (Aston Villa / Suiza).

  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen / Argelia).

  • Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain / Francia).

Con este reconocimiento, el Balón de Oro reafirma su compromiso de vislumbrar y premiar el futuro inmediato del balompié internacional, anticipando quiénes serán los próximos dominadores de este deporte.

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