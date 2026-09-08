Balón de Oro 2026: Conoce a los 10 juveniles nominados a mejor talento

El relevo generacional en el fútbol mundial marcha a un ritmo vertiginoso. Coincidiendo con la revelación de las grandes figuras de la élite, la organización del Balón de Oro 2026 ha hecho oficial el listado con los 10 jugadores nominados a mejor talento joven, destacando a las promesas más deslumbrantes que ya dictan ley en los terrenos de juego europeos y comienzan a acaparar los focos mediáticos internacionales.
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La selección de este año reúne a futbolistas que, pese a su corta edad, ya cargan con responsabilidades mayúsculas en sus respectivos clubes y selecciones nacionales. Algunos, incluso, ya son considerados entre los mejores jugadores del mundo en su posición.
Los 10 mejores juveniles de la temporada 2026
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Kerim Alajbegovic (Juventus / Bosnia y Herzegovina).
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Ayyoub Bouaddi (Manchester City / Marruecos).
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Pau Cubarsí (Barcelona / España).
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Yan Diomande (Real Madrid / Costa de Marfil).
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Lennart Karl (Bayern Múnich / Alemania).
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Junior Kroupi (Bournemouth / Francia).
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Lamine Yamal (Barcelona / España).
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Johan Manzambi (Aston Villa / Suiza).
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Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen / Argelia).
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Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain / Francia).
Con este reconocimiento, el Balón de Oro reafirma su compromiso de vislumbrar y premiar el futuro inmediato del balompié internacional, anticipando quiénes serán los próximos dominadores de este deporte.