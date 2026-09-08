Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: “Creo que tengo muchas posibilidades, pero no voy a suplicar”

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Lamine Yamal, con apenas 19 años, habló con franqueza en la rueda de prensa previa al debut del Barcelona en la Champions League frente al Feyenoord. El joven atacante destacó que conquistar el máximo torneo continental es ahora el gran objetivo del equipo, después de una temporada en la que el conjunto azulgrana ha demostrado tener argumentos para competir por los títulos más importantes.

Uno de los temas que más llamó la atención fue su reciente nombramiento como quinto capitán del Barcelona. Yamal reconoció que portar ese brazalete a los 19 años representa un motivo de orgullo, además de una responsabilidad adicional dentro del vestuario.

El delantero también fue consultado por sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro, un reconocimiento para el que aparece entre los principales candidatos después de sus actuaciones con el Barcelona y la selección española. Yamal evitó entrar en una campaña personal para conseguir el premio y dejó claro que la decisión no depende directamente de él.

Lamine Yamal con aspiraciones de ganar el Balón de Oro

El extremo considera que tiene “muchas posibilidades”, pero afirmó que, en caso de ganar, el reconocimiento también pertenecería a sus compañeros y a su selección, con la que aseguró estar orgulloso de haber conseguido el Mundial.

Lo primero es que no depende de mí, depende de ustedes (en referencia a la prensa), el trabajo que hemos hecho con el equipo y con la selección ha sido increíble y si pasa, lo primero es que estaré agradecido a mi equipo y mi selección. Creo que tengo muchas posibilidades pero ya veremos", declaró Yamal sobre el Balón de Oro.

En ese sentido, Yamal marcó distancia con cualquier intento de hacer una autocampaña para ganar el premio al mejor futbolista del mundo. “No creo que lo necesite, no estoy pensando en eso”, explicó, dejando claro que su prioridad está en los objetivos colectivos.