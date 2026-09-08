Real Madrid: José Mourinho quiere ser el único con este logro en la Champions League

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José Mourinho tendrá su segundo gran debut con el Real Madrid en la UEFA Champions League. Un año europeo que será importante para ambas partes: el club busca dejar atrás su sequía de títulos y el portugués intentará un récord sin precedentes en la historia de la competición.

Real Madrid debuta en el Santiago Bernabéu contra el Inter de Milan. Un duelo importante para el equipo blanco, porque necesita por primera vez desde el nuevo formato terminar entre los ocho primeros de la liguilla; vencer a uno de los dos rivales más fuertes es el camino correcto.

Sin embargo, hay una historia aparte que será importante para el club. Mourinho busca convertirse en el primer entrenador en ganar la Champions League con 3 equipos diferentes. Ya lo hizo con el Porto (2004), Inter de Milan (2010) y ahora buscará hacerlo con los merengues.

José Mourinho: parte del top 7 de grandes entrenadores en Champions League

A lo largo de la historia de la UEFA Champions League han pasado una cantidad de entrenadores superlativos. Sin embargo, hay solo siete estrategas que han logrado ganar la máxima competición con dos equipos diferentes y cuatro de ellos lo hicieron a partir del año 2000.

José Mourinho es parte de este top de 7 entrenadores que lograron ganar la Champions con dos equipos diferentes. Porto e Inter de Milan, dos equipos que no tenían una gran tradición europea y luego de su paso se convirtieron en actores de la competición.

Entrenadores con Champions en dos equipos:

José Mourinho - Porto & Inter

Carlo Ancelotti - AC Milan & Real Madrid

Pep Guardiola - FC Barcelona & Manchester City

Luis Enrique - FC Barcelona & PSG

Jupp Keynckes - Real Madrid & Bayern Múnich

Ernst Happel - Feyenoord & Hamburgo

Ottmar Hitzfield - Borussia Dortmund & Bayern Múnich

La maldición de semifinales de Mourinho

La primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid en Champions se define en tres semifinales perdidas de maneras diferentes. Su primera tarea será llegar a una final con el equipo blanco en la competición y ganarla para superar su pasado: