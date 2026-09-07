Mourinho estalla contra el VAR: "¿No saben el reglamento o no han querido?"

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José Mourinho compareció en la previa del debut del Real Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán y dejó claro cuál es su principal objetivo para el encuentro: ganar. El entrenador portugués recordó que su equipo ya demostró ante el Betis que jugar bien no siempre es suficiente, después de caer derrotado pese a generar ocasiones.

Por ello, ante el conjunto italiano, Mourinho no quiere conformarse con una buena actuación y apuesta directamente por conseguir los tres puntos. El mandamás comenzará su andar en la 'Orejona' con el equipo que llevó hace 16 años, cuando venció en la final al Bayern Múnich.

El técnico también habló sobre la derrota frente al Betis y cuestionó algunas decisiones arbitrales, especialmente una acción relacionada con un penalti que, según su interpretación, debió repetirse. Mourinho aseguró que no considera que el Real Madrid haya perdido por esa situación, ya que incluso en caso de repetirse el lanzamiento el equipo podría haberlo fallado. Sin embargo, reclamó una explicación sobre la decisión del VAR y puso en duda si los responsables no conocían el reglamento o simplemente decidieron no intervenir.

Mourinho explota con los árbitros

El portugués fue especialmente contundente al referirse al papel del VAR. El entrenador madridista señaló que, si el equipo arbitral no ordenó repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, debería asumir responsabilidades, mientras que si la decisión fue deliberada, la situación sería todavía más preocupante.

No quiero hablar del criterio arbitral de Europa o España. Perdona porque voy a escapar de tu pregunta pero la aprovecho para explicarme. Hemos perdido con el Betis porque no hemos traducido en goles la producción ofensivo. Pero el penalti, ¿por qué motivo no ha sido repetido? ¿Por que el VAR no conoce el reglamento o porque no ha querido? ¿Por qué? Si el VAR no ha mandado repetir porque no sabía el reglamento se tiene que ir a casa y si no ha querido, es todavía peor. ¿Y por qué el VAR no ha llamado al árbitro? Es una cosa extraña", declaró el entrenado de la Casa Blanca.

Por último, Mourinho también cuestionó que Vinicius, capitán del Real Madrid, no pudiera acercarse al árbitro para pedir explicaciones durante el partido. El técnico reconoció que se había apartado de la pregunta original para expresar su postura sobre el arbitraje, pero aprovechó la ocasión para dejar clara su preocupación.