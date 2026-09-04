Real Madrid: José Mourinho tiene un plan para potenciar a Yan Diomandé

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Yan Diomandé fue el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. Un jugador que es muy joven con una proyección alta y con mucho por demostrar. En ese contexto, José Mourinho fue claro tanto con él jugador como con la afición: hay un plan para que aporte desde su rol.

Diomandé registra un total de 57 minutos divididos en: 25 + 6 + 26. Es una cantidad pequeña de tiempo de juego, pero poco a poco se va encontrando con el ritmo que necesita Real Madrid para afrontar la temporada 2026; junto con Brahim Díaz, Endrick y Arda Güller en su lugar.

Mourinho insiste en mantener la calma: "Tiene que ir poco a poco, trabaja mucho y bien. Es abierto y humilde, quiere aprender, escucha a los compañeros, va a crecer. Tengo que mirar a un jugador que viene de hacer una temporada de alto nivel en Leipzig. Calma, take it easy".

José Mourinho aplica el mea culpa contra Manuel Pellegrini

José Mourinho no deja indiferente a nadie en cada rueda de prensa del Real Madrid. El portugués se disculpó con Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis por unas palabras de su pasada etapa en el club blanco. Además, aprovechó para alabar al DT chileno en su carrera.

Mou en la previa entre Real Betis vs Real Madrid resaltó: "No reprocho nunca nada, esta es mi filosofía, pero en el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota y sientes que te has equivocado. Yo, no él, yo he tenido algún comentario muy estúpido, del que no me enorgullezco".

José recordó unas palabras en su primera etapa en el Madrid cuando dijo: "Si lo echaban del Real Madrid, él no iba a dirigir al Málaga CF". De hecho, tras disculparse alaba la figura de Pellegrini: "Es un gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho".

Betis vs Madrid se enfrentará el próximo 4 de septiembre del 2026 por la Jornada 4 de LaLiga. Un duelo adelantado para los de la capital española que disputarán su primer juego de UEFA Champions League el próximo 8 de septiembre del presente año.