Raúl Asencio responde a Mourinho: "Ahora me toca hablar a mí"

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Un nombre ha sido muy mencionado en las horas más recientes en el entorno del Real Madrid. Se trata de Raúl Asencio, el defensor merengue. El eco de los comentarios no han estado apegados a lo que puede hacer dentro del campo, sino justamente a episodios fuera del mismo.

El futbolista compartió un comunicado que se centró en dos temas puntuales: su absolución en el juicio por el caso del vídeo sexual y la condena por conducir ebrio en Gran Canaria.

Sobre lo primero, se mostró satisfecho por el dictamen de la justicia: "Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO".

La respuesta de Raúl Asencio a José Mourinho

Luego de su desahogo por el asunto que lo relacionaba con la justicia desde hace un tiempo dedicó un espacio a las palabras que su entrenador, José Mourinho, apuntó este mismo jueves 3 de septiembre.

"Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año", dijo inicialmente 'Mou'.

Y luego agregó un dardo más fuerte: "Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable".

Pues bien, el jugador no se escondió a esas expresiones del estratega portugués, que sirvieron como escenario ideal para entregar unas disculpas por su conducta en conducir en ese estado.

Comunicado completo del jugador

“Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir algunas palabras.

Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara. Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica.

Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí. No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles. Prefiero quedarme con el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que confiaron en mí durante todo este tiempo.

Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi agente, a mis abogados y a todas las personas que me acompañaron y me dieron fuerza cuando más lo necesitaba. También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol.

Durante todo este proceso he intentado mantenerme al margen, trabajar y seguir adelante. Hoy puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que siempre confié en la verdad. A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención.

No quiero entrar en polémicas ni mirar atrás. Quiero cerrar esta etapa con respeto, con la cabeza alta y con muchas ganas de seguir adelante. También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir.

Ahora quiero mirar hacia delante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol. Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él. Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda”.