Acuerdo de altura: Cocodrilos de Caracas sella alianza estratégica con el Real Madrid

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El acuerdo institucional entre Cocodrilos de Caracas y el Real Madrid representa un hito clave en el baloncesto venezolano. Esta cooperación busca perfeccionar los esquemas de trabajo y desarrollo formativo dentro de la organización capitalina.

En entrevista para Meridiano TV, José Sánchez, integrante de la junta directiva del equipo saurio, expuso las líneas operativas y el alcance real de este proyecto de intercambio técnico.

El plan de trabajo no contempla únicamente visitas protocolarias, sino una inmersión directa en la metodología de entrenamiento que utiliza la entidad española en sus categorías menores.

“Haber sido invitado al palco de honor del Real Madrid creo que representa el honor más grande en materia de gerencia deportiva. Le transmitimos muchas palabras a miembros de su directiva con respecto a la admiración que sentimos por el Real Madrid, los valores que tienen y por eso quisimos hacer un acercamiento instituciona en nombre de nuestra franquicia, Cocodrilos de Caracas”.

Para José Sánchez, el valor real de esta vinculación reside en los cimientos del proyecto. El baloncesto moderno exige procesos formativos rigurosos y profesionales desde edades tempranas. La estructura formativa de la escuadra blanca servirá como modelo para adaptar nuevas herramientas pedagógicas al contexto del baloncesto venezolano.

“Cualquier avance lo vamos a anunciar en los próximos meses. Esto puede tomar tiempo, pero ya haber estado allá representa un logro y un inmenso placer”.