Ben Simmons llega a un acuerdo millonario con Sacramento Kings

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La NBA vuelve a presenciar el retorno de uno de sus nombres más comentados de la última década. El base australiano Ben Simmons ha alcanzado un acuerdo por una temporada y 3.5 millones de dólares con los Sacramento Kings, según confirmaron sus agentes Max Wiepking, Sean Tribe y Ryan Arney a los periodistas Shams Charania y Marc J. Spears.

Con este movimiento, el exjugador All-NBA se prepara para disputar su décima campaña en la liga profesional estadounidense, marcando su regreso oficial tras haber permanecido fuera de las pistas durante todo el curso 2025-2026.

Una oportunidad de redención en la Conferencia Oeste

El aterrizaje de Ben Simmons en la franquicia de California representa un movimiento de bajo riesgo financiero y alto potencial deportivo para la gerencia de Sacramento. La incorporación del armador de 2.08 metros de estatura busca añadir versatilidad defensiva, visión de juego y capacidad de distribución en la segunda unidad del equipo.

Tras un periodo de inactividad competitiva enfocado en su puesta a punto física y mental, la organización de los Kings confía en recuperar la versión organizativa del jugador en un sistema que prioriza la velocidad de transición y la circulación del balón.

El impacto en los Kings

La llegada del australiano le otorga al cuerpo técnico una pieza polivalente capaz de cubrir múltiples posiciones sobre la duela, desde la conducción principal hasta la asignación de alero en alineaciones de perfil defensivo.

La adaptación de Ben Simmons al esquema de juego y su disponibilidad física serán factores determinantes para consolidar el fondo de armario de los Kings, en una Conferencia Oeste que exige la máxima profundidad de plantilla para pelear por los puestos de postemporada.