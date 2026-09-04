Amen Thompson asegura su futuro: La histórica renovación que sacude a los Rockets

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La directiva de los Houston Rockets ha dado el paso más decisivo para consolidar la columna vertebral de su proyecto deportivo. La franquicia texana cerró oficialmente un acuerdo con el joven base y alero Amen Thompson para firmar una extensión de contrato bajo la escala de novatos por cinco temporadas y un valor total de 208 millones de dólares, garantizando la permanencia de una de las promesas más deslumbrantes de la NBA hasta el final de la década.

Un compromiso millonario con la nueva joya de la liga

La decisión de ofrecer el monto máximo permitido para un jugador de su promoción refleja la absoluta confianza que la organización de Houston deposita en las capacidades de Thompson. Tras ser seleccionado en la cuarta posición global del Draft de la NBA en 2023, el jugador de 23 años ha experimentado una progresión meteórica dentro de la liga, consolidándose no solo como un pilar en el esquema táctico de la franquicia, sino como una de las figuras emergentes más completas de todo el baloncesto profesional.

El nuevo compromiso contractual asegura que Houston mantenga el control sobre el talento joven que lidera su reestructuración. Para la gerencia de los Rockets, otorgar una cifra que supera los 40 millones de dólares anuales a un atleta en su tercer año es una inversión estratégica orientada a competir de manera continua en la cima de la implacable Conferencia Oeste.

Estadísticas de élite que justifican la inversión

La multimillonaria renovación de Thompson no es un cheque en blanco; responde directamente al rendimiento diferencial que demostró sobre la cancha durante la última campaña. En un salto cualitativo rotundo respecto a su año de novato, el versátil exterior registró promedios estelares de 18.3 puntos, 7.8 rebotes y 5.3 asistencias por partido, cifras que lo situaron en un selecto grupo de jugadores capaces de impactar en todas las facetas del juego.

Más allá de sus guarismos en la planilla estadística, la verdadera valía de Thompson radica en su exuberante combinación de atletismo, visión de juego y polivalencia defensiva. Con una envergadura privilegiada y una capacidad atlética de primer nivel, Thompson ha demostrado ser capaz de cubrir múltiples posiciones en la cancha, defendiendo desde bases elusivos hasta interiores más corpulentos, una cualidad altamente cotizada en el baloncesto moderno.

La piedra angular del proyecto texano

Con este movimiento, los Houston Rockets envían un mensaje contundente al resto de la liga: la etapa de reconstrucción ha quedado atrás para dar paso a una era de ambición y competitividad. El blindaje contractual de Thompson garantiza la estabilidad de un núcleo joven altamente talentoso que busca devolver a la organización a las instancias finales y pelear por el campeonato en el corto y mediano plazo.

Para la afición de los Rockets, la continuidad de Amen Thompson representa la certeza de contar con un jugador franquicia capaz de dominar ambos lados del terreno de juego durante los próximos cinco años. El acuerdo reafirma a Houston como una de las organizaciones con mayor proyección de futuro en la NBA, construida alrededor de un talento integral que ya ha comenzado a dejar una huella imborrable en la liga.