NBA: Kawhi Leonard pide disculpas por el escándalo salarial en Los Ángeles

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Kawhi Leonard rompió el silencio tras el histórico escándalo de evasión salarial que sacudió a Los Angeles Clippers y a toda la NBA. El estelar alero expresó un profundo arrepentimiento por lo sucedido, desligándose de cualquier intención maliciosa, y dejó claro que su única prioridad ahora es empezar de cero con los Toronto Raptors.

El peso de la responsabilidad

A través de un contundente comunicado, el jugador de 35 años abordó la polémica. "La integridad y el respeto por este deporte son fundamentales para mí. Asumo toda la responsabilidad por los errores de juicio de personas de mi círculo íntimo", confesó el alero estrella.

En sus declaraciones, Leonard lamentó profundamente la distracción mediática que este problema legal generó tanto para su familia como para los aficionados. Afirmó que firmó su contrato con los Clippers y los acuerdos paralelos actuando siempre de "buena fe".

El dos veces campeón de la NBA fue enfático al defender su inocencia respecto a las irregularidades. Aseguró estar plenamente comprometido con sus obligaciones y negó tener conocimiento sobre la intención de terceros de eludir el límite salarial de la liga.

Un castigo histórico en Los Ángeles

La NBA no tuvo piedad con los Clippers tras descubrir el uso de patrocinios de terceros para otorgarle a Leonard compensaciones ocultas. La liga impuso una colosal multa de 30 millones de dólares y despojó al equipo de cinco selecciones de primera ronda a partir de 2029.

Las sanciones también alcanzaron a las altas esferas, suspendiendo al propietario Steve Ballmer y a dos directivos. Además, Dennis Robertson, tío del jugador, fue vetado de cualquier negocio con la NBA por cinco años. Leonard, por su parte, recibió una multa de 700.000 dólares.

Pasar la página y volver a casa

Pese al escándalo, el contrato del jugador no fue anulado, reactivando el megacambio pactado en julio con los Raptors. Toronto enviará a Brandon Ingram, Gradey Dick y múltiples selecciones de draft a Los Ángeles para recuperar al ídolo que les dio el campeonato en 2019.

Ante este inminente regreso a Canadá, el mensaje del jugador fue de absoluta concentración. "Durante 15 años, mi prioridad ha sido dedicarme por completo a mi familia, al deporte y a quienes comparto la cancha", reflexionó el Jugador Más Valioso de las Finales de 2019.

"Al regresar a Toronto, me concentro en lo que puedo controlar: cerrar este capítulo y empezar de cero", concluyó Leonard en su escrito. Ahora, se espera que firme una extensión de contrato para consolidar su segunda y esperada etapa con la franquicia canadiense.