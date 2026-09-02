NBA: Los Angeles Clippers reciben multa histórica de 30 millones de dolares por Kawhi Leonard

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La NBA ha emitido un dictamen histórico tras culminar una investigación de más de un año sobre Los Angeles Clippers. La liga determinó que la franquicia incurrió en evasión del límite salarial (salary cap circumvention) en la contratación y gestión del alero estrella Kawhi Leonard.

Principales sanciones impuestas por la NBA a Los Angeles Clippers

El comisionado y la junta directiva de la liga han aplicado un castigo sin precedentes para sentar un precedente sobre el cumplimiento del margen salarial:

Pérdida de selecciones de Draft: La franquicia perderá 5 selecciones de primera ronda de los próximos Drafts de la NBA.

Multa multimillonaria: El propietario del equipo, Steve Ballmer , deberá pagar una multa económica de 30 millones de dólares .

Suspensiones a la directiva: Suspensión temporal de sus funciones para el propio Steve Ballmer, el presidente de operaciones de baloncesto Lawrence Frank y la ejecutiva Gillian Zucker.

¿Qué pasará con Kawhi Leonard y su entorno?

A diferencia de la directiva, el contrato deportivo del jugador no sufrirá modificaciones extremas, aunque sí habrá consecuencias financieras y directas para su entorno de negocios: