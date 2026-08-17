¿Hubo trampa con Kawhi Leonard? La NBA aclara la polémica con los Clippers

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La National Basketball Association (NBA) anunció oficialmente la conclusión de su exhaustiva investigación en torno a las acusaciones presentadas contra el propietario de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, y la directiva de la franquicia. Tras un minucioso proceso de auditoría e indagación financiera, la liga determinó de manera categórica que no existen evidencias que demuestren que Steve Ballmer haya canalizado dinero a través de patrocinadores de la franquicia para realizar pagos no declarados a Kawhi Leonard con el fin de eludir el tope salarial.

Las investigaciones comenzaron a raíz de señalamientos que sugerían que la organización de los Clippers habría utilizado acuerdos comerciales paralelos y contratos de patrocinio corporativo para compensar económicamente al dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales. Según dichas denuncias, estos esquemas habrían buscado eludir los límites de la masa salarial impuestos por el Convenio Colectivo de Trabajo (Collective Bargaining Agreement - CBA) de la NBA, ofreciendo incentivos financieros por fuera del contrato deportivo registrado oficialmente ante la liga.

Un proceso de revisión riguroso e independiente

Para garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso, la liga desplegó un equipo multidisciplinario compuesto por abogados especializados, auditores financieros independientes y expertos en cumplimiento normativo (compliance). Durante varios meses, la investigación revisó exhaustivamente:

Registros financieros, libros contables y flujos de caja de Los Angeles Clippers.

Acuerdos de patrocinio, contratos publicitarios e incentivos comerciales vinculados al equipo y sus socios corporativos.

Contratos de patrocinio individual, acuerdos de imagen y vínculos comerciales directos de Kawhi Leonard y sus representantes.

Comunicaciones escritas, correos electrónicos y documentación ejecutiva de la alta dirección del club, incluyendo al propio Steve Ballmer.

El informe final de la NBA concluyó de manera contundente que todas las transacciones contractuales, patrocinadores y acuerdos comerciales relacionados tanto con la franquicia como con el jugador se ajustan estrictamente a los reglamentos vigentes y a las políticas relativas al límite salarial.

Impacto en la equidad competitiva de la NBA

El Convenio Colectivo de la NBA establece sanciones severas para cualquier equipo que intente evadir el tope salarial mediante acuerdos paralelos, incluyendo multas millonarias, la pérdida de selecciones del Draft e incluso la anulación de contratos deportivos. Con esta resolución definitiva, la NBA cierra el expediente, reafirmando la validez de los contratos vigentes de Kawhi Leonard con Los Angeles Clippers y despejando cualquier sombra de duda sobre la legalidad de la gestión de Ballmer al frente del equipo.