NBA: ¿Aventajados tras la llegada de LeBron? Los Sixers tendrán este flexible calendario en la 2026/2027

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Los Philadelphia Sixers pasaron de ser un buen equipo a convertirse en firmes candidatos a ganar el título en la venidera campaña tras la llegada de LeBron James y Jaylen Brown. No obstante, ya algunos comienzan a considerar que serán favorecidos en algunos aspectos y, tras la publicación del calendario oficial, no tardaron en llegar las críticas.

Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James y Joel Embiid apuntan a ser los cinco abridores de este quinteto, unos nombres sumamente temibles, pero a su vez de mucha experiencia.

"King" James ya tiene 41 años; Joel Embiid pasa por problemas recurrentes con su rodilla. Mientras que los otros tres nombres (Brown, Edgecombe y Maxey) ya han presentado al menos una molestia en este 2026.

¿Adam Silver busca favorecer a los Sixers?

Lo cierto es que el staff de Basketball Forever le dio una revisada al calendario de cada franquicia de cara al venidero torneo e indicaron que el quinteto de los Sixers será el que menos duelos seguidos tendrá según el calendario.

Aunado a eso, son los que tienen menos fechas de tres juegos en cuatro días y su primer choque ante un quinteto de la Conferencia Oeste será en su encuentro número 18 de la temporada.

Eso evidentemente generó algunos comentarios de los internautas, debido a las situaciones que se mencionaron anteriormente, y los seguidores alegan que los buscan favorecer con mayor tiempo de descanso.