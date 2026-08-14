El Target Center se viste de gala: Minnesota inmortalizará a Kevin Garnett

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Los Minnesota Timberwolves anunciaron oficialmente que retirarán la mítica camiseta número 21 de Kevin Garnett. La esperada ceremonia se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el Target Center.

El evento tendrá lugar justo después del enfrentamiento contra los Boston Celtics. Resulta un detalle poético, ya que la franquicia de Boston también retiró el número de Garnett en el año 2022.

Reconciliación y regreso

El camino hacia este merecido tributo no fue sencillo debido a conflictos pasados. "KG" mantuvo una tensa relación durante años con Glen Taylor, el antiguo propietario de la franquicia. Sin embargo, la nueva directiva del club logró acercar posturas y hacer las paces con la leyenda. Gracias a esta reconciliación, Garnett fue nombrado embajador oficial del equipo el año pasado.

Su esperado regreso físico al Target Center se dio recientemente en abril. Fue ovacionado durante el último partido de Minnesota de la pasada temporada regular 2025-26.

En la cúspide de la historia

El impacto de Garnett en la organización de Minnesota es absolutamente innegable. Fue galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en la histórica campaña 2003-04.

Ese mismo año, con un nivel superlativo, lideró a los Timberwolves hasta las finales de la Conferencia Oeste. Garnett será apenas el segundo jugador en los 37 años del equipo en ver su número retirado.

Se unirá en lo más alto del pabellón a su gran amigo y excompañero Malik Sealy. Sealy, cuyo número también fue retirado, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el año 2000.

Una leyenda estadística

Tras brillar durante sus primeros 12 años en Minnesota, fue traspasado a Boston en 2007. En su primer año con los Celtics logró el tan ansiado anillo de campeonato de la NBA.

Regresó a los Timberwolves en 2015 para culminar allí su impresionante carrera de 21 temporadas. Su huella imborrable quedó inmortalizada en los libros de récords de la franquicia.

Hoy en día, Garnett sigue siendo el líder histórico de Minnesota en casi todo. Domina de forma absoluta las estadísticas de la franquicia en puntos, rebotes, bloqueos, asistencias y robos.