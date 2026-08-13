La NBA anuncia su calendario 2026-27: de la noche inaugural a los duelos de Navidad

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La NBA hizo oficial este jueves el esperado calendario para la temporada regular 2026-27. La acción en los tabloncillos comenzará el próximo 20 de octubre y bajará el telón de su primera fase el 11 de abril. El arranque promete ser explosivo con una triple cartelera de infarto.

El Madison Square Garden vibrará cuando los campeones defensores, los New York Knicks, icen su estandarte hacia lo más alto. Esa misma noche inaugural, Nueva York recibirá a LeBron James y sus Philadelphia 76ers. Por su parte, los renovados Boston Celtics visitarán a los Detroit Pistons en el primer duelo de la jornada.

Para cerrar con broche de oro el día de apertura, el Oeste revivirá su última final de conferencia. El Oklahoma City Thunder chocará contra los San Antonio Spurs en un duelo de altísimo voltaje.

La emoción de la NBA Cup

Por otro lado, la cuarta edición de la vibrante NBA Cup tiene fecha de inicio para el 30 de octubre. Será una intensa cartelera de 10 compromisos que mantendrá a los fanáticos al borde del asiento.

El atractivo principal de esa noche copera será el comienzo de la defensa del título por parte de los Knicks. Curiosamente, les tocará iniciar este duro camino jugando como visitantes en la ciudad de Filadelfia.

Una Navidad llena de estrellas

Como ya es tradición, la jornada del 25 de diciembre llega cargada con cinco encuentros estelares. La acción navideña arrancará con los Knicks recibiendo a los Spurs, en lo que será una gran revancha de las Finales.

Luego, la temperatura subirá con la visita de Giannis Antetokounmpo y el Miami Heat a la casa de los Celtics. Sin embargo, el plato fuerte de la velada será el esperado regreso de LeBron James a Los Ángeles frente a los Lakers.

Para completar el gran regalo navideño, el calendario nos ofrece dos choques de peso en el Oeste. El Thunder se medirá a los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets visitarán a los Golden State Warriors.

Reencuentros con mucho morbo

El calendario también marcó en rojo las fechas más tensas tras los sorprendentes movimientos del mercado. Jaylen Brown pisará Boston por primera vez con la camiseta de los 76ers el 21 de enero.

Ese duelo promete sacar chispas tras su inesperado traspaso a un rival directo de división. Finalmente, Antetokounmpo regresará a Milwaukee para enfrentar a sus antiguos Bucks el 28 de enero en una noche llena de emociones.