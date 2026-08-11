Locura en Nueva York: el partido inaugural más caro de la historia

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Tras romper una sequía de más de medio siglo, los New York Knicks levantarán por fin su anhelado estandarte de campeones de la NBA. Este momento histórico ha desatado una auténtica fiebre en la ciudad de cara al partido inaugural del próximo 20 de octubre.

De acuerdo con datos de la plataforma Tick Pick, la entrada más económica para este esperado duelo en el Madison Square Garden roza los 2.000 dólares. Esta asombrosa cifra en la reventa perfila al encuentro como el juego de apertura más costoso en toda la historia de la liga.

La demanda es tan abrumadora que los fanáticos están dispuestos a pagar precios propios de unas Finales por los asientos más lejanos del tabloncillo. Nadie quiere perderse la ceremonia de entrega de anillos ni el inicio de la defensa del título liderada por Jalen Brunson.

El morbo del debut de LeBron James

La desorbitada taquilla no solo responde a la celebración local, sino también a la amenaza de unos renovados Philadelphia 76ers. Tras un mercado de verano explosivo, LeBron James llega a Filadelfia para formar una dupla de miedo junto a Jaylen Brown.

El "Rey" aterriza en la Gran Manzana con la misión de arruinar la fiesta neoyorquina y silenciar el recinto más icónico del mundo. La propia NBA ha destacado en sus comunicados que este choque será una verdadera prueba de fuego para los monarcas defensores.

Después de este electrizante estreno, LeBron hará su debut oficial en casa el 22 de octubre en el Xfinity Mobile Arena. Allí, los Sixers recibirán a los Cleveland Cavaliers, la franquicia que vio nacer y consagrarse al legendario jugador.

Una apertura con sabor a campeonato

El duelo entre Knicks y 76ers será transmitido a nivel nacional por NBC y Peacock, garantizando una masiva audiencia global. Sin embargo, este no será el único gran atractivo de una noche inaugural diseñada exclusivamente para homenajear a la realeza reciente.

La liga estructuró la apertura de la campaña 2026-27 reuniendo a sus tres últimos campeones en la jornada inicial. Los Boston Celtics serán los encargados de alzar el telón del campeonato visitando a los Detroit Pistons.

Para cerrar esa primera noche de acción, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama se medirán ante el Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Este choque representará una emocionante reedición de la última y vibrante final de la Conferencia Oeste.

El regreso del Rey a Los Ángeles en Navidad

El calendario oficial también reveló la tradicional cartelera navideña, que ofrecerá más de doce horas continuas de baloncesto. La jornada del 25 de diciembre arrancará en el Madison Square Garden con la revancha de las últimas Finales entre Knicks y Spurs.

Posteriormente, los Celtics se enfrentarán al Miami Heat, equipo que ahora presume en sus filas al estelar griego Giannis Antetokounmpo. Pero el plato fuerte llegará cuando LeBron James visite con Filadelfia el Crypto Arena, su antigua casa durante ocho temporadas.

Esta espectacular jornada festiva cerrará por todo lo alto con dos duelos de máxima intensidad en el salvaje Oeste. Los Minnesota Timberwolves chocarán contra el Oklahoma City Thunder, y finalmente, los Golden State Warriors se medirán a los Denver Nuggets.