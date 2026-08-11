¡Debuta LeBron James! NBA confirma jornada inaugural de la temporada 2026-27

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La temporada 2026-27 de la NBA comenzará oficialmente el próximo martes 20 de octubre con una jornada inaugural de alto impacto compuesta por tres enfrentamientos que reúnen a algunas de las franquicias más atractivas del momento.

El primer partido del calendario será el duelo entre los Boston Celtics y los Detroit Pistons en Míchigan, seguido por el choque estelar entre los Philadelphia 76ers y los campeones defensores New York Knicks en el Madison Square Garden. La noche cerrará con una reedición de la pasada final de la Conferencia Oeste entre el Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.

La NBA apostó por una cartelera que combina tradición, nuevas rivalidades y figuras de talla mundial para marcar el inicio de una campaña que promete ser una de las más mediáticas de los últimos años.

Jornada inaugural de alto calibre en la NBA

Boston Celtics vs Detroit Pistons

El encuentro entre Boston y Detroit abrirá oficialmente la temporada y servirá como una primera gran prueba para unos Celtics que inician una nueva etapa tras los cambios realizados durante el verano, uno de ellos la salida de Jaylen Brown, quien ahora jugará con Phialdelphia.

Enfrente tendrán a unos Pistons en pleno crecimiento, liderados por una generación joven que busca consolidarse como contendiente en la Conferencia Este. Detroit intentará aprovechar la localía para enviar un mensaje desde el primer día, mientras que Boston buscará comenzar con una victoria que reafirme su aspiración de volver a la lucha por el campeonato con Jayson Tatum como principal referente.

Philadelphia Sixers vs New York Knicks

El segundo compromiso de la noche tendrá un ingrediente histórico: los New York Knicks celebrarán su ceremonia de entrega de anillos y el izado del primer estandarte de campeón de la franquicia desde 1973 antes de enfrentar a unos Philadelphia 76ers completamente renovados.

La atención estará centrada en el debut oficial de LeBron James con la camiseta de los Sixers, además de la presencia de Brown junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey. Del lado neoyorquino, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns liderarán a un equipo que intentará comenzar la defensa del título con una victoria frente a uno de sus principales rivales del Este.

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs

El cierre de la jornada ofrecerá otro de los partidos más esperados del calendario inicial, cuando Oklahoma City visite a San Antonio en una reedición de la reciente final del Oeste. El Thunder, uno de los equipos más dominantes de la liga en las últimas temporadas, buscará imponer nuevamente su ritmo frente a unos Spurs encabezados por Victor Wembanyama y una plantilla diseñada para competir de inmediato.

El enfrentamiento representa el inicio de una rivalidad que muchos proyectan como una de las grandes historias de la temporada 2026-27, y pondrá frente a frente a dos de los proyectos más talentosos y prometedores de toda la NBA.